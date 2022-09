'Membros de seita', diz Rui Costa sobre ameaça de candidata bolsonarista

O governador Rui Costa comentou na manhã desta quarta-feira (14) uma ameaça feita contra ele por uma candidata a deputada estadual bolsonarista, nessa semana. Ele afirmou que não tem intenção de tomar medidas judiciais contra Valdete Miranda (PL) e disse que o caso é uma questão de saúde mental.

"Sobre essa eventual ameaça, o que eu desejo é que essas pessoas procurem um psiquiatra, psicólogo e procurem se tratar. Tenho dificuldade de entender o que está acontecendo com algumas pessoas. Minha sensação é que as pessoas viraram membro de uma seita", avaliou o governador, falando durante a inauguração do Hospital do Homem, no Cabula.

Ele continuou, dizendo que a mulher apresentou uma "realidade paralela" no vídeo. "A pessoa se fantasia toda, bota verde e amarelo, se produz e vai pra frente de um vídeo pra falar bobagem, gritar, demonstrar histeria e desequilíbrio psicológico. E pior, inventar. As pessoas estão criando uma realidade paralela que só elas enxergam. O episódio que ela relata, que chamou a polícia, a polícia agiu rápido, não existiu nada daquilo. A pessoa vive uma realidade paralela típico de uma pessoa psicótica. Ela mergulha na fantasia e passa a viver aquilo. Ali não se trata de ação judicial, penal, se trata de questão de saúde", finalizou.

Relembre

O caso foi no município de Crisópolis. Segundo Valdete, que é apoiadora de Jair Bolsonaro, ela se sentiu ameaçada após a carreata passar em frente ao seu comitê de campanha.

“Fica sabendo, não estou te ameaçando, estou afirmando que tenho arma e porte de arma. Vem de novo, governador, na porta do meu comitê. E não é só o senhor, tem esse tal de Jerônimo também. Vão procurar o que fazer, me respeita. Sai fora do meu comitê”, declarou no vídeo postado em seu perfil no Instagram

Ela diz que no município, que fica no Extremo Oeste Baiano, as concentrações sempre ocorrem em frente à Prefeitura. Dessa vez, aconteceram em frente ao comitê. "Eu sou mulher e não tenho medo do senhor", afirmou.