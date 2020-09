Meme 'hoje é dia de rock, bebê' completa 9 anos: 'Me divirto até hoje'

Durante o Rock in Rio de 2011, Christiane Torloni soltou uma frase que virou meme: "Hoje é dia de rock, bebê", disse ela durante uma entrevista.

Dani Monteiro, repórter que fez a entrevista, lembrou o momento. "Parece que foi ontem. Eu fiquei incumbida de fazer reportagem na área VIP e me lembro do alvoroço quando Christiane chegou. Só que estava um barulho, estava todo mundo nervoso para o show", disse Dani em entrevista ao Encontro.

Christiane Torloni ainda se diverte com o meme e explicou a origem da frase que criou.

"O surgimento tem a ver com alegria, descontração, estar no lugar certo na hora certo, bebendo a coisa certa, rindo com as pessoas certas e se divertindo. Acho que isso que faz uma frase virar um meme, fica um presente. Está aí bombando quando as pessoas estão contentes."

"Bebê sempre foi ponto e vírgula para mim, e vai continuar sendo. E espero que as pessoas aproveitem como eu aproveitei e continuo aproveitando", acrescentou a artista.