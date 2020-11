Memes brincam com demora na apuração das eleições nos EUA

A demora para se conhecer o resultado da eleição presidencial nos EUA (acompanhe aqui a apuração) virou motivo de piada nas redes sociais no Brasil. Comparações com a agilidade do processo no Brasil, lembrança ao Big Brother Brasil e alusões à apuração de notas das escolas de samba no Rio e São Paulo fizeram sucesso. Teve até fancam para a urna eletrônica e, claro, lembrança para tuítes clássicos de Eduardo Cunha, sempre à mão para qualquer ocasião.

Confira:

Invejou, estadunidense? (Foto: Reprodução)

Como será que estão os batimentos cardíacos dos candidatos? (Foto: Reprodução)

E E por falar em BBB, como será que Ivy votou? (Foto: Reprodução)

Tuítes de Eduardo Cunha que se adequem ao momento? Temos (Foto: Reprodução)

As torcidas esperam para comemorar (Foto: Reprodução)

Trump já falou: vai ter tapetão se não ganhar e é sempre bom contar com especialistas (Foto: Reprodução)

Hora de que? (Foto: Reprodução)

E o ícone das eleições brasileiras, a urna eletrônica, ganhou uma fancam - famosos vídeos feitos por fãs que costumam lotar as redes sociais