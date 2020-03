Memória aos 28 anos da morte de Irmã Dulce terá programação especial; veja

O Santuário Santa Dulce dos Pobres promoverá uma programação especial nesta sexta-feira (13), em memória aos 28 anos de falecimento de Santa Dulce dos Pobres.

As celebrações começam às 8h, com uma oração especial das mil Ave Marias, e termina às 16h, com uma missa. Para participar basta comparecer ao Santuário Santa Dulce dos Pobres, na avenida Dendezeiros do Bonfim, 161, Salvador.

Segue um balanço no número de visitantes que vêm conhecer o Memorial Irmã Dulce e o Santuário Santa Dulce dos Pobres:

Santa Dulce dos Pobres morreu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, no mesmo quarto do Convento Santo Antônio em que dormiu por mais de 50 anos. Ela foi canonizada em outubro do ano passado.

Em 2020, o Memorial Irmã Dulce e o Santuário Santa Dulce dos Pobres já recebeu 25.296 visitantes.



Programação completa: