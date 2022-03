'MendiGato do DF': perfis falsos tomam conta das redes após personal flagrar traição

Embora a criação de perfis falsos com informações pessoais de terceiros seja considerada motivo para até 1 ano de prisão, isso não impediu os internautas de tentarem ganhar seguidores em cima da maior polêmica dos últimos dias nas redes sociais: o caso do personal trainer que descobriu a mulher tendo relações sexuais com um homem em situação de rua. Dezenas de perfis já foram criados, e o termo "mendigato" já é um sucesso no Instagram. O caso aconteceu em Planaltina, no Distrito Federal.

Após o personal trainer flagrar a esposa tendo relações com o homem em um carro, ele iniciou uma sessão de socos e pontapés. Posteriormente, afirmou que tratava-se de um estupro, uma vez que a mulher estaria em situação de surto psicótico. As imagens, gravadas por uma câmera de segurança, viralizaram. Agora, memes, nomes, e fotos dos envolvidos já circulam por toda a internet.

Só no Instagram, há mais de 50 contas com as informações pessoais dos três. A criação de perfis com informações pessoais de terceiros sem autorização pode ser considerada crime de falsidade ideológica, de acordo com o artigo 309 do Código Penal Brasileiro (CBP). A pena é de prisão por até 1 ano.

A Polícia Civil do DF investiga as circunstâncias.