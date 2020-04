Menelaw Sete produz obra em homenagem aos profissionais da saúde

Obra 'Gratidão', de Menelaw Sete (Foto: Divulgação)

O artista plástico Menelaw Sete produziu uma obra chamada “Gratidão”, em homenagem aos profissionais da saúde que estão no combate da Covid-19. A obra foi produzida em sua casa, enquanto segue o período de isolamento social, devido ao cenário de pandemia do novo coronavírus.

“Pintura em homenagem aos profissionais de saúde no Brasil e no mundo. Obra realizada com toda minha emoção, respeito e, especialmente, gratidão a todos”, nos disse Menelaw. Ele nasceu em Salvador (BA) e já expôs suas obras em países como França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal, Dinamarca e Estados Unidos, dentre outros.