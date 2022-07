Menina de 11 anos estuprada por padrasto 'sumiu' por dois anos e teve filho em casa

Um homem foi preso neste domingo (17) acusado de estuprar e manter a enteada de 11 anos em cárcere privado por dois anos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, vizinhos foram surpreendidos nesta sexta-feira (15) após ver a menina sair de casa com um bebê no colo e entrando em uma ambulância.

A delegada Fernanda Fernandes, responsável pelo caso, conta que a criança não era vista na comunidade desde que tinha cerca de 9 anos, não frequentava a escola. Ela não aprendeu ainda a ler e escrever.

A polícia soube do caso na sexta, quando a menina entrou em um hospital para se tratar de complicações pós-parto. Ela tinha dado à luz em casa, e a mãe e o padrasto alegavam que até o momento do parto não sabiam da gravidez. Os profissionais de saúde e assistentes sociais que atenderam a vítima suspeitaram da história e por se tratar de “estupro de vulnerável”, dada a idade da menina, acionaram a delegacia.

Exames realizados no hospital constataram que a menina sofria estupros recorrentes, o que indica que os abusos aconteciam dentro de casa e por alguém próximo.

Além do padrasto, a mãe da menina também está sendo investigada e, mesmo que fique comprovado que não tinha participação no crime de estupro, ela pode ser enquadrada nos crimes de abandono intelectual e omissão de notificação.