Menina de 11 anos morre durante roleta-russa em Jequié

A polícia investiga a morte de uma adolescente de 11 anos atingida por disparo de arma de fogo na cidade de Jequié, sudoeste da Bahia, na segunda-feira (14). De acordo com as investigações iniciais, ela teria sido vítima de um 'jogo' batizado roleta-russa.

Na ocasião, um adolescente que portava a arma se reuniou com quatro amigos e começou a colocar munição no tambor da arma de fogo, rodando-o, efetuando disparos em direção aos adolescentes, repetindo isso por duas vezes sem ocorrer disparo. Quando chegou a vez da menina, a arma disparou atingindo o rosto da vítima, que morreu no local

O autor e um dos amigos são envolvidos com tráfico de drogas na região. A Polícia Militar conseguiu capturar o autor, bem como o amigo e um terceiro homem, que possivelmente escondeu o revólver.

Todos foram apresentados no plantão da 1ª Delegacia Territorial de Jequié. Guias de perícia e remoção foram solicitados.