Menina de 11 anos perde a perna em acidente com carro alegórico na Sapucaí

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, perdeu uma das pernas após ser imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola Em Cima da Hora, na saída do Sambódromo do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na quarta-feira (20), primeiro dia de retomada dos desfiles na Marquês de Sapucaí. Na manhã desta quinta (21), a garota saiu do centro cirúrgico do Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade. Ela corria o risco de ficar sem a outra perna, segundo os médicos.

O quadro de Raquel é considerado grave, porém estável. Ela teve uma parada cardíaca e traumatismo no tórax, de acordo com o g1.

Segundo testemunhas, a mãe e a menina estavam numa praça perto da dispersão da Sapucaí, lanchando. A menina se afastou, junto com dois amigos, para olhar os carros alegóricos que tinham acabado de desfilar. De repente, a mãe foi avisada de que Raquel tinha sido atropelada por um carro alegórico e imprensada contra um poste.

A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj) e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) emitiram uma nota em solidariedade a Raquel.