Menina de 5 anos morre em Lauro de Freitas após marquise cair sobre suas costas

O bairro de Portão, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, presenciou, hoje (13), uma fatalidade. Uma menina de 5 anos, identificada como Jennifer dos Santos, morreu por conta de uma marquise que caiu sobre suas costas, enquanto estava na casa da madrinha Cleuma Rodrigues dos Santos, 42 anos. O peso da caixa d’água de mil litros que estava sobre a marquise ajudou a estrutura a sucumbir.

O desastre aconteceu pouco antes de 8h da manhã e três pessoas estavam com a menina naquele momento: a madrinha, a tia materna, e outra criança de 10 meses. Nenhuma das testemunhas ficou ferida, apesar de muito abaladas emocionalmente. O CORREIO foi até ao local do acidente onde a estrutura de concreto e a caixa d’água estavam caídas. O impacto foi tão forte que abriu um buraco no chão do ajuntamento de casas, uma área em comum entre as 6 famílias que vivem ali.

“Estava eu, a tia dela, a bebêzinha e ela [Jennifer]. Ela estava brincando com a bebê no carrinho, eu estava de costas na lavanderia limpando a geladeira. Não ia imaginar. Foi tudo muito rápido, caiu tudo de vez. A gente conseguiu pegar a bebê, mas ela não. A gente gritou socorro e veio um monte de vizinho ajudar, todos os homens dessa rua, para suspender a marquise e tirar ela dali debaixo”, relatou a madrinha.

Carrinho de bebê onde estava criança de 10 meses e marquise caída (Nara Gentil/CORREIO) Estrutura da marquise (Nara Gentil/CORREIO) (Nara Gentil/CORREIO) (Nara Gentil/CORREIO)

Segundo a madrinha, Jennifer começou a ficar em sua casa durante a pandemia para que os pais pudessem ir trabalhar. A mãe, Edinalva, é empregada doméstica, e o pai, Jocivaldo dos Santos, 36 anos, trabalha em um depósito de materiais de construção. Quem tomava conta de Jennifer era a tia, para que a madrinha, também empregada doméstica, pudesse ir ao trabalho. “A tia olhava a minha [filha], a bebê e ela [Jennifer] para a gente trabalhar”, disse Cleuma dos Santos. Na manhã de hoje, Cleuma não foi ao trabalho para esperar a filha, que voltava de viagem.

Assim que conseguiu ser tirada debaixo da marquise com ajuda dos moradores, Jenifer foi levada ao Hospital Geral Menandro de Faria. Porém, 30 minutos após de chegar a unidade de saúde, a menina não conseguiu resistir por conta de traumatismo no crânio e sérias fraturas no tórax e pernas.

O caso está sendo investigado pela 34ª Delegacia Territorial (DT). A madrinha e o pai já foram ouvidos. As próximas oitivas serão do motorista que deu socorro à criança, a mãe, que ainda não teve condições de dar depoimento, e o responsável pela construção da marquise. Engenheiros foram até a casa da madrinha, na tarde hoje, para fazer a perícia da estrutura.

A delegada titular da 34ª DT, Andrea Arrais, informa que não há indícios, nesse primeiro momento, de homicídio doloso, caracterizado quando há intenção de matar. “A gente não vê uma situação dolosa no fato. Eles tentaram de todas as formas prestar o socorro, mas o impacto foi muito violento”, explicou Arrais. A delegada aguarda o laudo pericial dos especialistas para conclusão do inquérito.

*Sob orientação da subeditora Fernanda Varela