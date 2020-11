Menina de 6 anos perde parte do nariz após ser atingida por tiro de fuzil

Uma menina de 6 anos perdeu parte do nariz depois de ser atingida por um tiro de fuzil em uma cidade do Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na sexta-feira (20), durante um homicídio.

Segundo o UOL, a menina é filha de mãe brasileira e pai paraguaio, e a família mora na cidade de Pedro Juan Caballero, no país vizinho. A região faz fronteira com o município de Ponta Porã (MS). A menina estava brincado na porta de casa quando foi atingida por uma bala perdida.

A polícia do Paraguai contou que a garota a cerca de 100 metros de um homem que estava sendo procurado pela justiça. Bandidos armados foram até o local para matar o homem. Durante a confusão, a menina também foi atingida.

Ela foi socorrida para um hospital no município de Dourados (MS), onde está internada, e o quadro de saúde é estável. Ela foi atingida duas vezes, na mão e na face. Segundo a família, ela perdeu parte do nariz, mas está se recuperando.

Já o homem alvo do atentado foi baleado diversas vezes e morreu no local.