Menina de 7 anos baleada em atentado que matou a mãe tem alta

A menina de 7 anos que foi baleada em um atentado que deixou a mãe dela morta na cidade de Barra da Estiva, no sudoeste da Bahia, teve alta do hospital e já foi ouvida pela Polícia Civil. Segundo a polícia, ainda não há suspeitos ou motivação identificados e a investigação continua.

A garota é a única testemunha do crime, que aconteceu na noite do último sábado (27). Ela foi ouvida por duas vezes, mas não conseguiu identificar o suspeito, que pulou o muro da fazenda na zona rural em que Maíza Pereira Caíres, 26 anos, morava com a filha. O homem usava um capuz. Não há câmeras nas proximidades.

Maíza chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Suzy Zanfretta, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. A menina, ferida, também foi socorrida, mas teve alta na segunda-feira (30).

Segundo a TV Bahia, a criança acompanhou o enterro da mãe. Ela está vivendo com uma tia.