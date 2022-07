Menina de 7 anos sobe em moto e acelera ao vivo na TV argentina; vídeo

A jovem Giovanna Diotto Callejón, de sete anos, estava participando em um programa na emissora argentina América TV, na noite deste domingo (17), quando subiu em uma moto que estava no estúdio para uma peça publicitária. Enquanto se divertia com o "brinquedo", ela não percebeu que ela estava ligada e acelerou, começando a andar pelo cenário.

Giovanna é filha da atriz argentina Maria Fernanda Callejón e estava no programa para participar de um jogo.

"Suba na minha moto... Giovanna em cheio com o...", disse o apresentador Iúdica, quando a garotinha acelerou e foi para frente, indo para o lado das câmeras.

Imediatamente, os rostos de todos os presentes se encheram de preocupação e eles correram atrás dela.

"Agarre-a!", gritou Iúdica. Enquanto Callejón estava atrás de sua filha, que foi parada por um assistente de programa.

????Hace instantes en el programa de Iudica la hija de Fernanda Callejón se subió a una moto y la arrancó????



La cara de desencajados es increíble????pic.twitter.com/ebVuSLWNSy — Mariano González (@Mariano_radio) July 18, 2022

"Perfeito. Muito bom. Giovanna... Você é um gênio. Essa menina é...", destacou Iúdica. Callejón, por sua vez, ainda chocada com o ocorrido, pegou a filha.

"Onde você aprendeu a dirigir?" O motorista então perguntou à menina, que -já mais calma- respondeu maliciosamente: "Sozinha!".

Depois do susto, Iúdica encarou o ocorrido com humor. "Pare, isso é genial. Onde você aprendeu a dirigir uma motocicleta? Você dirige uma motocicleta em casa? É genial."

No entanto, Callejón comentou: "Talvez Nazareno tivesse lidado melhor com isso", referindo-se a Nazareno Móttola, produtor do programa. "Os freios estão impecáveis", acrescentou o locutor do ciclo.

Mais tarde, Iúdica continuou com a publicidade e junto com Callejón continuaram com o jogo. Por fim, a atriz e sua filha venceram o jogo e receberam um prêmio de cerca de R$ 4 mil.