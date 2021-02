Menina de 9 anos vai para UTI após casa ser atingida por raio em Santos

Uma menina de 9 anos ficou quatro dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer queimaduras de 2º e 3º grau quando a casa dela foi atingida por um raio em Santos, litoral de São Paulo. Depois desse período em observação, Isabela Cristina está agora internada em uma enfermaria. Outras pessoas que estavam na casa tiveram queimaduras leves e moderadas e passam bem.

O pai de Isabele, Lucas Roberto Pacheco, 27 anos, disse que o raio caiu na casa por volta das 21h30 da quinta (4). Na hora, ele estava no quarto com a mulher, duas irmãs, cinco filhos e três sobrinhos. Havia outras pessoas na cozinha, que foi o ponto mais atingido.

"Estava deitado na cama e veio um clarão enorme vindo da cozinha. Foi tudo muito rápido. Quando corri, vi uma 'bola' de energia estourando todas as tomadas, minha esposa engatinhando no chão e todos olhando para as próprias mãos sem enxergar", contou ele ao G1 de Santos.

Ele lembra que a esposa falou que tinha caído um raio na cozinha, mas demorou a entender. "Fiquei paralisado. Vi tudo explodindo, mas não sabia que era um raio", diz.

O raio estourou todas as tomadas da casa e atingiu o disjuntor, que também explodiu, pegou fogo e bloqueou uma das saídas da casa. A fumaça tomou conta rapidamente da residência. Lucas jogou água no disjuntor, desesperado para apagar as chamas. "Falaram, depois, que não era para ter feito isso, porque a casa estava energizada, e a saída ficou com o chão molhado, mas não consegui pensar em mais nada".

Apesar do desespero, todos conseguiram sair da casa. As mulheres e algumas crianças sofreram queimaduras e foram levadas para a UPA Central, onde foram atendidas. A filha Isabele foi a que ficou pior e precisou ser levada à Santa Casa de Santos, onde foi internada na UTI. A maior parte da descarga elétria do raio atingiu a menina. Ela teve queimaduras de 2º e 3º grau no pescoço, braço, cabelos e sobrancelha. Por conta dos ferimentos no pescoço, ela precisou ser entubada.

A casa, que era alugada, ficou destruída. Agora, a família está em um cômodo emprestado enquanto tenta se reorganizar.