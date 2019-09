Menina de cinco anos com paralisia cerebral morre após estupro no RS

(Foto: Divulgação)

Uma menina de 5 anos morreu após ser estuprada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A criança, que tinha paralisia cerebral, ainda foi socorrida pela mãe para o Hospital Universitário, no sábado (7), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, um suspeito de 18 anos foi preso e confessou o crime. Ele já teve prisão preventiva decretada por estupro de vulnerável e está na Penitenciária Estadual De Santa Maria.

O suspeito era filho do padrasto da criança e morava na mesma casa que ela. Ele contou à polícia que a estuprou em um quarto, mas afirma que ela estava respirando quando ele saiu.

A delegada Roberta Trevisan contou ao Uol que o abuso aconteceu no berço dentro do quarto em que estavam ainda o padrasto e a mãe da menina, que dormiam e negam ter ouvido algo. Por volta de 5h, o padrasto diz que levantou para ir ao banheiro e notou que a criança estava roxa e respirava de maneira fraca. Foi quando ele chamou a mulher e foram para o hospital.

A versão é questionada pela polícia. "É impossível que ninguém tenha ouvido nada, até pela extensão dos ferimentos", diz a delegada Roberta Trevisan.

Na casa, que a delegada afirma ser pequena, estavam oito pessoas, incluindo a vítima. Para ela, os pais podem responder por omissão. O inquérito ainda não foi concluído.

A causa da morte ainda será definida por laudos da perícia.