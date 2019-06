Menina fantasma de pegadinhas cresce e está tendo 'affair' com rapper Hungria

Famosa por fazer o papel da "menina fantasma" nas pegadinhas do Programa Sílvio Santos, Anna Livya cresceu, tem 18 anos, e está engatando um relacionamento com o rapper Hungria. De acordo com o UOL, o affair, segundo pessoas próximas do casal, vem ficando cada vez mais firme.

A atriz, que além das pegadinhas trabalhou na novela Chiquititas, se aproximou da cena hip-hop desde quando começou uma nova carreira, a de DJ. Ela é contratada da GR6, uma das maiores produtoras de clipes de funk e que recentemente desbancou o gigante Kondzilla no YouTube.

Hungria é um dos principais nomes da cena do rap nacional, tem 28 anos e uma filha, Isadora, do relacionamento com Gabriela Sampaio, mas nunca assumiu namoros após a separação.

O romance vem sendo mantido em sigilo pelo casal. Na tarde desta terça-feira (18), por exemplo, Hungria apareceu sozinho para uma entrevista, mas Anna Livya estava no mesmo carro.

Anna Livya admite a pessoas próximas estar apaixonada e mostra empolgação com o romance, embora ainda não tenha publicado nenhuma foto com o amado. Há dois dias, eles saíram para um jantar romântico sem deixar rastros nas redes sociais.

Depois, encontraram amigos em um bar no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e sentaram juntinhos, mas não postaram nenhum registro. Anna Livya publicou stories com uma amiga, e Hungria apareceu com os "parças", que acabaram "entregando" o romance em seus perfis particulares, bem menos bombados do que o do casal.

Juntos, Hungria e Anna Livya somam 6,6 milhões de seguidores. O rapper tem quase 5,3 milhões de fãs no Instagram, enquanto Anna Livya acumula mais de 1,3 milhão (quase 400 mil passaram a acompanhá-la após ela realizar o sonho do silicone).

Em abril, Anna Livya viajou até Sevilla, na Espanha, e passou a circular com a turma do jogador Guilherme Arana, ex-Corinthians, lateral-esquerdo do time da cidade. Fãs passaram a "shippar" a atriz e o atleta, mas a mãe da ex-Menina Fantasma assegurou que os dois são apenas amigos.