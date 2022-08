Menina fica presa dentro do banco e 'bate-boca' com tio; assista

Cada vez mais os casos de crianças presas em lugares têm sido comuns e compartilhados nas redes sociais. Desta vez, Maria Luiza, mais conhecida como Malu, foi flagrada pela mãe, Marcelle Malore, trancada dentro de um banco, no Rio de Janeiro. A situação ocorreu em um shopping no começo de agosto.

Em um vídeo gravado para o TikTok, a mãe da menina explicou que foram ao shopping e, na hora de ir embora, ela saiu correndo para dentro do estabelecimento bancário. "Tem uma trava de segurança, que se você bater a porta depois das 22 horas, aciona uma trava e fecha a porta e só pode abrir no dia seguinte, quando o banco funcionar", contou Marcelle.

Achando que a menina iria sair caso passasse o cartão do banco na porta, a mãe de Malu fez de tudo para tirá-la, mas sem sucesso. No começo, a pequena ficou nervosa com a situação, mas logo depois, se conformou e passou a 'brigar' com o tio, que também estava observando tudo.

"Vieram dois seguranças do lado de fora com um vergalhão e mais duas pessoas para puxar a perna e colocarem o vergalhão para levantar a trava", explicou. Mesmo no deboche, Malu ainda gritava que iria ficar presa eternamente no banco.

"Eu lá tentando ver um jeito de conseguir tirar ela de lá e ela gritando 'socorro, meu Deus, me ajuda. Estou presa. Eu vou morrer aqui'", se divertiu Marcelle.

O vídeo já reúne mais de 360 mil curtidas e mais de 2017 comentários, além de mais de 2 milhões de visualizações. Apesar do susto, Malu passa bem e "com a língua afiada", como disse a mãe.