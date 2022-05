Menina que queria trocar estudos por TikTok é levada para obra com o pai

A jovem Estrella sonhava em ser digital influencer. Tanto que ela confidenciou a seu pai que pretendia se afastar da escola para investir na carreira no TikTok. No entanto, ele não ficou muito feliz com a revelação e levou a menina, usando uniforme escolar, para o canteiro de obra onde trabalha, no México.

"Eu a trouxe ao meu trabalho porque queria ficar faqzendo vídeos para o TikTok. Aí eu a trouxe aqui para que veja que não é fácil ganhar dinheiro, que dinheiro custa suor", disse o homem em vídeo postado exatamente no TikTok.

Além da visita, Estrella cumpriu algumas atividades, como levantar sacos de cimento, contou o jornal "El Universal".

Acontece que ela conseguiu realizar seu sonho após o trabalho braçal. Um vídeo mostrando a visita dela ao canteiro já tem 10 milhões de visualizações no TikTok.

Nele, o pedreiro pergunta à filha se agora pensa em ir ao colégio. A resposta não era a que ele esperava: "Não serve para nada. Poderia ganhar mais dinheiro sendo influencer que estudando e tendo uma profissão."