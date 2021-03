Menino de 6 anos mantido em jaula pelo pai é resgatado pela PM no DF

Uma criança de 6 anos, que era mantida pelo pai numa jaula localizada caçamba de um carro, foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal neste domingo (14). O garoto foi espancado após uma briga e deixado no veículo usado para transportar reciclados. O pai, de 31 anos, foi preso em flagrante. As informações são do portal R7.

Os policiais encontraram o menino preso nas grades da caçamba de uma pick-up na chuva com marcas de espancamento e sem roupa. Em contato com testemunhas, os militares foram informados que o homem brigou com a mulher, de 27 anos, e depois espancou o filho com um pedaço de fio. Em seguida, o suspeito arrastou a criança pelo chão e a deixou no veículo.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para uma delegacia na Asa Sul. De acordo com a polícia, ele foi recolhido e levado para a carceragem da Polícia Civil por não ter pago a fiança. O garoto foi entregue a uma tia, que assumiu os cuidados pela criança.