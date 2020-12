Menino de 7 anos volta para casa em chamas e salva irmã nos EUA

Um garoto de 7 anos salvou a irmã bebê de um incêndio ao pular no quarto dela pela janela e resgatá-la em New Tazewell, Tennessee, no último dia 8.

Chris e Nicole Davidson estavam dormindo em casa com as três crianças quando o incêndio começou, à noite. A casa da família pegou fogo rapidamente e a pequena Erin, que tem 1 ano e 10 meses, ficou presa no quarto. O casal conseguiu pegar os filhos Eli e Elijah, de 2 anos, mas o quarto de Erin estava inacessível por dentro.

"A fumaça e o fogo estavam tão fortes que não tinha como chegar a ele", contou Chris à CNN. "Fomos para fora para pegá-la pela janela, mas não tinha nada para eu subir e alcançar (a janela", acrescenta. "Então eu peguei Eli, que passou pela janela e conseguiu pegá-la no berço".

Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava tomada pelas chamas e nada foi salvo. "Eu achei que não conseguiria, mas então disse: 'Pego ela, pai", lembrou o menino. "Eu estava assustado, mas não queria que minha irmã morresse", acrescenta.

A família Davidson ofereceu lar temporário para 34 crianças, incluindo Eli, e adotou outras duas, Erin e Elijah. Tanto Nicole quanto Chris são ex-bombeiros.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.