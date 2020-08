Menino de 8 anos sai para comprar batata frita e é morto em ataque de facção

Final de linha da comunidade Vila Verde, bairro de São Cristóvão. A praça estava cheia, famílias inteiras reunidas e Nadson Oliveira Santiago, de 8 anos, aproveitou para comprar batata fritas num bar. Segundos depois, muitos tiros foram ouvidos e o pânico foi instalado. E o pequeno, que tinha acabado de sair de casa, voltava carregado nos braços da prima, desta vez, morto. O menino foi uma das vítimas de bala perdida num ataque de uma facção ao grupo rival da localidade, na noite deste sábado (29).

Um adolescente de 16 anos, que estava sentado num aparelho de ginástica da praça, foi atingido na perna. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão e posteriormente levado para Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecia internado até a manhã deste domingo (30).

Segundo moradores relataram ao CORREIO, os disparos foram efetuados por cerca de oito traficantes do Bonde do Maluco (BDM) de Mussurunga II do setor L. A notícia do ataque, gerou um revide. Logo depois, um grupo do Comando da Paz (CP), que controla o tráfico local, contra-atacou com cerca 15 homens armados e expulsou os rivais.

De acordo com a Polícia Civil, Ramon brincava na praça ao lado da residência, quando grupos de traficantes rivais iniciaram uma troca de tiros. O garoto tentou correr e acabou baleado nas costas. Autoria e motivação serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homícidios/Atlântico.

Na manhã deste domingo, policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e policiais militares da 49ª Companhia Independente (CIPM/São Cristóvão) estiveram em Vila Verde e garantiram a sensação de segurança à comunidade. O CORREIO esteve no local, mas os parentes do menino morto não quiseram falar. Os parentes do adolescente não foram localizados.



Ataque

O ataque aconteceu pouco depois das 23h, na Rua Jardim Botânico. O fim da rua dá para uma vegetação que separa Vila Verdade de Mussurunga II setor L. Segundo moradores, a Praça Vila Verde costuma estar cheia porque é a única distração da comunidade. Além da movimentação habitual de bares, pessoas nas portas, havia um aniversário de um dos comerciantes. “Isso aqui estava entupido. Era gente da rua, gente do aniversário do dono de um bar. A nossa única diversão é essa praça”, disse um homem que reside na localidade.

De acordo com os moradores, Ramon havia pedido dinheiro a mãe e saiu para comprar um saco de batata frita num bar perto de casa. “Isso é normal. Pelo fato de todo mundo aqui se conhecer, as crianças saem tranquilamente porque sempre alguém daqui está olhando. Mas ontem foi diferente. Foi terrível. Nunca tinha visto aquilo”, contou um dos moradores.

Oito homens, três deles encapuzados, saíram da mata atirando para todos os lados. “As pessoas correram desesperadas tentando se proteger e foi nessa hora que o menino foi baleado”, contou ele.

Ramon volta e estava há poucos metros de casa quando foi atingido nas costas. “A prima dele, que estava perto, pegou ele nos braços e levou para a mãe dar socorro, mas um deles (criminosos) apontou a arma para ela e mandou deixar a criança no chão, caso contrário a mataria também. A prima não teve escolha”, detalhou o morador. Ramon morreu no local.

Já o adolescente baleado quando estava no aparelho de ginástica conseguiu ser resgato pelos moradores, que o socorreram posteriormente. A notícia do ataque levou a uma reação imediata dos traficantes da área que, em número maior, conseguiram à base de tiros expulsar os rivais. “Esse confronto já dura há mais de um ano. A maioria que veio de lá era daqui. Morava aqui antes. Aí, mudou para o outro lado e estão tentando tomar o bairro para eles. Mas, pelo que conheço os caras daqui, isso não vai ficar assim”, disse o morador.

A Polícia Militar informou que, em nota, de acordo com a 49ª CIPM, por volta das 23h de sábado (29), policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom após informações de uma vítima de disparos de arma de fogo na Rua Jardim Botânico, no bairro Vila Verde. Uma equipe médica do SAMU foi acionada e constatou o óbito. A área foi isolada e o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionado. Na UPA de São Cristóvão, a guarnição foi informada que havia outra vítima da ocorrência, em seguida foi prestado apoio a ambulância no deslocamento até o HGE.