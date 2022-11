Menino de 9 anos filma próprio estupro para convencer a mãe: 'Agora você tem a prova'

Um menino de apenas 9 anos filmou o próprio estupro para convencer a mãe de que estava sendo abusado sexualmente pelo ex-namorado dela. O caso aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e, segundo a Polícia Civil, o autor é um homem de 55 anos que foi preso na manhã desta quinta-feira (10), durante a Operação "Rompendo o Silêncio".

O relacionamento entre a mãe da vítima e o suspeito aconteceu há cerca de 10 anos, mas o homem seguiu frequentando a casa da família por ter feito amizade com avó do menino. A criança contou que há cerca de três meses tinha sido acariciada pelo homem. O estupro gravado pelo menino aconteceu há 15 dias, segundo o g1.

"O vídeo feito pela própria criança demonstra o ato libidinoso. O homem frequentava a casa, almoçava com a família e tinha uma relação de confiança com o próprio menino", disse a delegada Alessandra Aparecida Azalim, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

No vídeo o menino diz "viu, mãe, agora você tem a prova do que está acontecendo". Ainda de acordo com Azalim o homem confessou o crime.

"Ele mostrou o vídeo para a família, que procurou a Polícia Civil. Instauramos inquérito policial e representamos pela prisão temporária dele", explicou a delegada. Ele foi levado para a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.