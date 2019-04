Menino de três anos morre engasgado com pirulito em Petrolina (PE)

Foto: Arquivo Pessoal

Um menino de três anos morreu após se engasgar com um pirulito em Petrolina (PE), cidade que faz divisa com Juazeiro, no Norte da Bahia.

O caso aconteceu na última segunda-feira (22), na comunidade do Rio Corrente, onde reside a família da criança.

Segundo familiares, os primeiros socorros foram prestados pelo tio da criança antes da chegada do atendimento emergencial.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe foi acionada e tentou reanimar o menino, mas não conseguiu.