Menino derruba maquiagem em carro da mãe: 'Já tomou seu anticoncepcional hoje?'

Ao abrir o carro a influencer Fernanda Adam se deparou com o banco traseiro sujo de maquiagem e seu filho, Miguel Adam, de dois anos, pulou em cima. Em meio ao caos, ela resolveu gravar a cena, que viralizou nas redes sociais.

Tudo aconteceu há duas semanas. Ela, que mora no Mato Grosso, contou que naquele dia iria atender uma cliente em um salão de beleza e que, após terminar, se deparou com a cena.

A maquiagem vítima da traquinagem em questão foi um delineador novo, mas o pequeno também já pintou o sete derrubando um blush líquido e aberto um pote de iluminador e o espalhado no banco. Foi quando gravou a reação dela quando viu a cena.

Fernanda tem outros três filhos, de 4, 8 e 10 anos. Foi a primeira vez que um dos quatro filhos derrubaram maquiagem no carro. Outras vezes, eles entraram no quarto da mãe e mexeram nas gavetas das maquiagens.

A influenciadora explica que sempre procura manter a calma e resolver o problema sem ser agressiva para que eles entendam.

"Eu como mãe de quatro crianças se for lidar com brutalidade com cada coisa que eles fizerem, a gente sabe que é completamente errado isso, então procuro sempre manter a calma e resolver o problema. O iluminador eu fiquei sentida, mas é algo material, acho que o que importa é o lado afetivo, de cuidar da criança, dele entender", disse ela em entrevista ao G1.

O iluminador que Miguel espalhou no carro havia chegado para Fernanda na mesma semana e era um produto que ela queria muito.

Após o vídeo ter repercutido, a marca viu a bagunça e enviou para ela os produtos de uma linha completa de maquiagem.