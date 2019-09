'Menino' fumante que causou polêmica em estádio já é pai; entenda

Foto: Reprodução

O que causou maior repercussão no jogo entre Bursaspor e Fenerbahce, na Turquia, não foram os três gols que saíram da partida, nem nada que aconteceu em campo. A celeuma envolveu algo que foi visto nas arquibancadas.

Uma suposta criança foi pega no flagra com uma bituca de cigarro na mão e a polêmica não demorou a tomar as redes sociais em todo o mundo. Entretanto, parece que o guri já tem idade para ser pai. Aliás, Coculk (nome do quase coroa) tem, na verdade, 36 anos de idade e aparece ao lado do próprio filho, na imagem que viralizou.

Antes da situação ser esclarecida, a imagem - seja em foto ou vídeo - era seguida de comentários que recriminavam a ação.

Curiosamente, nesta partida todo o dinheiro arrecado seria revertido para o combate ao câncer, incluindo o de pulmão - cujo cigarro é o maior causador.

Logo depois surgiu uma outra foto da "criança chaminé". Nesta ele parece mais adulto.