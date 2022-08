Menino morre após sofrer acidente em parque de diversões de São Paulo

Uma criança de 10 anos morreu após sofrer um acidente gravíssimo em um parque de diversões, em São Paulo. O caso aconteceu na noite do último sábado (30).

De acordo com informações do G1, policiais civis informaram que Murillo Santos estava em um brinquedo, quando pulou da cadeira do equipamento que estava prestes a parar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a criança foi socorrida ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O menino saiu de casa para brincar em um parque e, ao sair do brinquedo Skiing Dance, o aparelho voltou a funcionar, fazendo com que a criança caísse junto com o amigo.

"Quando ele estava saindo do brinquedo com o amigo, o brinquedo voltou a funcionar com eles descendo. Era para ser duas tragédias, mas o amigo dele conseguiu escapar. O Murillo já não conseguiu. Ele era uma criança super carinhosa amorosa", informou uma parente ao G1.

O caso foi registrado, no 26° Distrito Policial, como morte suspeita e queda acidental. A Prefeitura de São Paulo informou que o parque faz parte de uma área particular e possui o auto de licença provisória para funcionar.

"A gestão municipal lamenta profundamente o acidente ocorrido com a criança e se solidariza com os seus familiares", afirmou a prefeitura.