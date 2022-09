Menino negro se esconde após avistar carro da polícia; assista

Não é de agora que os casos de racismo nos Estados Unidos são noticiados. Depois da morte de Jorge Floyd, há diversos relatos nas redes sociais de crianças que vivem com medo do carro da polícia que, diariamente, faz rondas pelos bairros de várias cidades.

Um vídeo viralizou na web nesta semana onde mostra uma criança, que aparenta ter 7 anos, brincando de basquete. Ao perceber um carro se aproximando, ela observa atentamente e se esconde atrás de um outro veículo. Quando a viatura passa, o menino volta a brincar normalmente, mostrando que aquela atitude já virou corriqueira em seu cotidiano.

A gravação, feita por uma câmera de segurança, foi compartilhada pela conta Quebrando o Tabu, no Instagram. Na legenda, eles reforçam que crianças negras são as principais vítimas de racismo.

"Se você é uma criança preta vivendo num lugar onde a polícia é racista, te enquadra sem qualquer razão e pode te dar um tiro a qualquer momento por te achar uma ameaça, mesmo sendo uma criança, o medo vai existir", escreveram.

Nos comentários, diversos internautas se solidarizaram com a atitude do menino. "E depois vem falar que existe racismo reverso, eles nunca vão entender", escreveu uma seguidora. "Imagina como as crianças das periferias do Brasil não se sentem quando a polícia entra atirando?", questionou um rapaz.