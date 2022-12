Menino pula em piscina para salvar o irmão menor e vídeo viraliza: 'Herói do Natal'

Um vídeo que mostra uma criança de 10 anos pulando na piscina para salvar o irmão viralizou nas redes sociais. No TikTok, a publicação já tem mais de 16 milhões de visualizações e mais um milhão de curtidas.

A situação aconteceu na noite de Natal. Nas imagens, o garoto Gabriel pula ao ver que o irmão de três anos Marcos cai na piscina, jogado pelo irmão gêmeo Matheus enquanto o trio brincava no entorno.

Na água, Gabriel leva Marcos à beira da piscina e o entrega a um adulto. A coragem do pequeno fez com que internautas o chamassem de "Herói de Natal".

Ao g1, o pai das crianças contou que publicou as imagens sem a pretensão de que se tornassem virais. A família passava a véspera do Natal na casa de um parente em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

"Decidi compartilhar porque fiquei muito orgulhoso do Gabriel. E deu uma repercussão muito grande. Em 24 horas já tinha mais de 10 milhões de visualizações. Muita gente comentou que ele era um herói do Natal e algumas páginas grandes repostaram", conta.

Rafael Cabral diz que tudo aconteceu antes dos adultos conseguirem tomar uma atitude. "Ele fez aula de natação quando era menor e tem piscina em casa, então está acostumado com a água. Acho que isso fez ele ter coragem e conseguir salvar o irmão. Dá para ver que ele consegue segurar bem e levantar cabeça do Marcos", diz ao portal.

O menino, claro, recebeu elogios de toda a família. Já o irmão que empurrou levou um sermão sobre os perigos das brincadeiras. Matheus também tem 3 anos.

"O Matheus ficou nervoso e assustado, mas ele é muito pequeno e aprendeu. Pediu desculpas para os irmãos. Inclusive acho que esse vídeo pode servir para alertar sobre a atenção que é necessária com as crianças em relação às piscinas", afirma.

Veja o vídeo: