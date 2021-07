Menino que foi pago com nota falsa de R$ 100 em semáforo ganha estágio

O garoto de 13 anos que perdeu todas as trufas depois que uma mulher comprou os doces pagando com uma nota falsa de R$ 100 recebeu convite para estagiar em uma fábrica de chocolates. O caso foi em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A vaga, para começar no ano que vem, foi ofertada depois que o caso viralizou. João Victor também recebeu doações financeiras de gente de todo país. Dois dentistas da cidade ainda deram tratamento odontológico de graça por 1 ano para João e os quatro irmãos.

Com o dinheiro arrecadado, a família pagou dívidas, diz a mãe dele, Priscila Lima, 33 anos. "Ele deve começar a trabalhar assim que completar 14 anos. Ele faz aniversário no final do ano. A empresa não especificou como vai ser ainda, mas é uma grande oportunidade. A fábrica também forneceu uma ajuda de custo para ele", contou ela ao G1.

O sonho da família é conseguir juntar para comprar uma casa. "Eu e meu marido não temos renda, então os bancos recusam o financiamento. Queremos um futuro melhor para as crianças", diz a mãe.

Por enquanto, João Victor continua vendendo doces na sinaleira e estudando. Ele também ganhou bolsa para treinar futebol com o time Paulista, da cidade, começando em junho.