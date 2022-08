Menino se comporta como idoso durante bingo e viraliza na web

O pequeno Heitor, de 7 anos, conseguiu conquistar os internautas ao aparecer se estressando com um jogo de bingo. As caras e bocas, além de indignações, já somam mais de 5 milhões de visualizações no TikTok.

A tia do menino, Beatriz Machado, gravou todo o jogo no último sábado (20), que estava acontecendo na igreja que a família frequenta. No vídeo, é possível ver que Heitor, única criança do jogo, tenta, a qualquer custo, ganhar os prêmios do bingo e fechar a cartela, mas o pequeno fica revoltado ao ver que os números não estavam chegando nele.

“Imagina se eu ganhar a bike? Vou sair dando grau”, imaginou Heitor. “Oh, só faltava 70! Olha isso! O bingo está contra mim!”, completou o pequeno. Apesar da situação ter divertido os internautas, o final do vídeo é bastante triste. O menino não levou para casa a tão sonhada bicicleta, para a decepção dele.

Nos comentários do TikTok, os seguidores adoraram a forma como Heitor se divertiu com o bingo, já que o jogo é considerado uma brincadeira para adultos. "Levem ele mais vezes para o bingo. Queremos ver a indignação dele hahaha", brincou um seguidor. "Heitor, pede para tua tia fazer uma vaquinha e a gente manda dinheiro para sua bike, cara", opinou outra internauta.