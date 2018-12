Meninos da base do Bahia buscam lugar no time principal em 2019

Há sondagens até do futebol europeu, de clubes da Espanha e Inglaterra, afinal, Ramires tem apenas 18 anos mas mostrou, durante sua aparição na temporada 2018, que joga futebol de gente grande. No Brasil, Flamengo e Palmeiras, que já levou Zé Rafael, também demonstraram interesse no menino baiano, que tem contrato com o Bahia até 2022, porém sem formalizar propostas.

O tricolor detém 100% dos direitos econômicos do atleta e o avalia em 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), com multa rescisória de 30 milhões de euros, o que equivale a R$ 126 milhões. O presidente do clube, Guilherme Bellintani, disse, em entrevista ao Bate-Pronto Podcast do CORREIO, que o planejamento do clube para 2019 conta com o meia, revelado nas divisões de base. “Se vier uma proposta de 10 milhões de euros pelo Ramires, eu não posso dizer que é injusta, mas também não posso dizer agora se aceitaria ou não”, despistou.

O fato é que o surgimento da nova joia do Esquadrão desperta a atenção sobre a estratégia do time para 2019, no sentido de incrementar outros talentos ao grupo de profissionais, com potencial de gerar receita para o clube.

Ainda de acordo com Bellintani, há uma nova safra de jogadores jovens e talentosos cavando seu espaço no time principal. Na zaga, tem Jaques e Ignácio que é jovem, mas não é cria do Esquadrão. Tem também Dimitri, meia que está retornando após lesão e Douglas Boréu, um garoto de 16 anos, que já é uma promessa na lateral.

“Ano que vem ele já vai se integrando aos profissionais, pulando o sub-20. Ele passou 10 dias no Wolfsburg, da Alemanha, e encantou. Eles até fizeram uma proposta, mas que não nos agrada por ser um jogador tão jovem. Vamos esperar um pouco”, ressaltou o presidente.

Além deles, outros jogadores também podem integrar o time de cima em 2019: o volante Luis Fernando, o meia Felipinho, e os atacantes Geovane Itinga, artilheiro da Copinha em 2016, e Caíque, que se destacou na Copa Nordeste sub-20 2018, em que o tricolor foi vice-campeão.