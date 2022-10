Menor de idade é flagrado dirigindo moto roubada na BR-324

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde de terça-feira (11), uma motocicleta com ocorrência de roubo que estava sendo conduzida por um menor de idade. O caso aconteceu durante fiscalização no quilômetro 369 da BR-324, próximo ao município de José do Jacuípe (BA).

A motocicleta circulava em placa. Após fiscalização, os agentes identificaram o veículo, que tinha restrição por roubo registrada em 5 de setembro deste ano, no município paulista de Francisco Morato.

O condutor foi encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.