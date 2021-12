Menos de 60% dos profissionais da saúde se imunizaram contra a gripe

Menos de 60% dos trabalhadores da saúde se imunizaram contra a gripe, segundo a Coordenação de Imunização de Salvador. A cobertura vacinal em Salvador está em 58% da população que compõe o público-alvo, estimado em mais de 721 mil pessoas.



“Alguns grupos prioritários, a exemplo de crianças, alcançamos 70%. Trabalhadores da saúde ficamos com menos de 60%. Porém, em relação à população geral, vacinamos quase 300 mil pessoas na capital. Ou seja, houve uma adesão da população geral no momento que a vacina foi liberada”, explicou a coordenadora de imunização Doiane Lemos à TV Bahia.



Não se sabe o motivo que causa a baixa adesão por parte dos trabalhadores, e a coordenadora afirma que o cronograma de vacinação foi cumprido seguindo orientações do Ministério da Saúde. “Nós cumprimos todo o cronograma da campanha de Influenza, na ocasião que o Ministério da Saúde estabeleceu o período de ocorrência. Realizamos a vacinação para os grupos prioritários e, a partir de 5 de julho, conforme proposto pelo Ministério, foi aberto para a população geral”, explicou.



Para evitar um surto de gripe como está acontecendo no Rio De Janeiro, onde mais de 6 mil casos foram registrados apenas na última semana, o secretário Leo Prates solicitou da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde 100 mil doses extras da vacina contra o vírus.

“O objetivo é abastecer nossos postos para vacinar o maior número de pessoas e assim reduzir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A vacinação também é de suma importância nesse momento para reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde em tempos de pandemia da Covid-19. Fizemos ofício direcionado às instâncias estadual e federal destacando a relevância do tema para pronto abastecimento dos nossos estoques”, destacou o secretário.

A coordenadora de Imunização destacou que o estoque com 100 mil doses extras é válido somente para atender crianças, e os adultos devem aguardar um novo anúncio da prefeitura para se dirigir aos postos. No entanto, o saldo residual da vacina ainda em estoque no município de Salvador segue sendo ofertado para o público com idade igual ou superior a 06 meses em postos de saúde espalhados por toda a cidade, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h. É preciso apresentar o RG ou levar o cartão de vacinação.

Onde se vacinar: confira os postos de vacinação



Distrito Sanitário Itapuã

Unidade Básica de Saúde São Cristóvão

USF Vila Verde

USF Vila Nova esperança

Distrito Sanitário Pau da Lima

Unidade de Saúde da Família (USF) Canabrava

Unidade Básica de Saúde (UBS) Pires da Veiga

Distrito Sanitário Itapagipe

Unidade Básica de Saúde (UBS) Ministro Alkimin

Unidade de Saúde da Família (USF) São José de Baixo

Distrito Sanitário Cabula

Unidade de Saúde da Família (USF) Pernambuezinho

Distrito Sanitário Brotas

Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino

Unidade Básica de Saúde (UBS) Cosme de Farias

Distrito Sanitário Centro Histórico

Multicentro Carlos Gomes

Unidade Básica da Saúde (UBS) Santo Antônio

Unidade Básica da Saúde (UBS) Péricles Esteves Cardoso (Barbalho)

Distrito Sanitário Barra/ Rio Vermelho

Multicentro Adriano Pondé (Amaralina)

Distrito Sanitário Boca do Rio

Unidade de Saúde da Família (USF) Pituaçu

Unidade de Saúde da Família (USF) Zulmira Barros (Costa Azul)

Distrito Sanitário Cajazeiras

Unidade de Saúde da Família (USF) Yolanda Pires

Distrito Sanitário São Caetano/ Valéria

Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Lazarotto

Unidade Básica de Saúde (UBS) Péricles Laranjeiras

Distrito Sanitário Liberdade

Multicentro Liberdade

Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Conceição Santiago Imbassahy (16º Centro)

Unidade de Saúde da Família (USF) IAPI

Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Mônica

Unidade Básica de Saúde (UBS) São Judas Tadeu

Multicentro Professor Bezerra Lopes (Liberdade)

Distrito Sanitário Subúrbio

Unidade de Saúde da Família (USF) Beira Mangue

Unidade de Saúde da Família (USF) Itacaranha

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos I

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Cruzeiro

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto da Terezinha

Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Constituinte

Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fraternidade

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 1

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 3

Unidade de Saúde da Família (USF) São Tomé de Paripe

Unidade de Saúde da Família (USF) Bate Coração

Unidade de Saúde da Família (USF) Estrada da Cocisa

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo