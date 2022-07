Mentor espiritual foi afastado da Arte de Viver após denúncia de assédio, diz jornal

Pelo menos duas brasileiras denunciam casos de assédio dentro da ONG Arte de Viver, instituição indiana com sede em mais de 156 países. Na última semana, o influencer Adalberto Neto foi expulso de um evento no Rio de Janeiro ao questionar o guru Ravi Shankar, em visita ao Brasil, sobre os casos, que incluem também denúncias de outros países.

Ao jornal O Globo, uma brasileira de São Paulo conta que foi vítima de abuso de um líder religioso que chegou a ser representante da ONG em toda América Latina. A situação levou a uma queixa registrada na Promotoria de Justiça Criminal de Santo Amaro. O jornal ainda ouviu uma uruguaia que acusa o mesmo líder religioso de abuso. A segunda brasileira ouvida acusa um instrutor que deu aulas em Belo Horizonte, onde ela morava.

No caso de São Paulo, a polícia investiga sob sigilo o indiano Swami Paramtej, cujo nome de nascimento é Pankaj Gupta, ex-mentor espiritual da ONG na América Latina. "Swami" é um título para os que escolhem viver em celibato e o indiano era considerado um homem de confiança de Ravi Shankar, fundador da entidade.

A brasileira conta que Paramtej a tocou sem sua autorização em 2017, quando ela era encarregada de preparar uma vestimenta e servir chá para ele antes das aulas de meditação. Questionado por ela, ele alegou que não era um ato sexual, mas "um ensinamento". O episódio aconteceu quando ele a chamou para sentar ao lado dele na cama. A mulher frequentou a ONG por mais de 10 anos.

Paramtej também é denunciado por uma uruguaia, segundo O Globo. Ele visitava o país da vítima quando pediu que ela fizesse uma massagem nele e tentou mudar o canal de TV para um filme de sexo explícito, no que foi impedido por ela. O caso foi em 2012, mas ela diz que só conseguiu denunciar em março, após fazer terapia e entender melhor o episódio.

Ao jornal, Paramtej disse que foi expulso da Arte de Viver e não quis comentar as acusações recebidas.

A segunda brasileira que diz ter sofrido abuso contou ao jornal que levou o caso à direção na época. Ela diz que um instrutor de 30 anos que deu aulas em Belo Horizonte a obrigou a dormir no quarto dele na véspera de um evento e a estuprou. "Ele tomou o banho e deitou ao meu lado e passou a me abraçar e a tocar meu corpo. Me beijou algumas vezes e colocou a mão entre as minhas pernas, e eu tirava e falava que não. Até que parei de tentar segurar e me deixei levar. Ele me penetrou", contou ao jornal.

Coordenadora na América Latina, Beatriz Goyoaga disse que são quatro queixas em toda a América Latina, sem denúncia criminal. Dois suspeitos citados foram afastados e os "afetados" recebem apoio da instituição, diz.