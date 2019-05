Mercado de Franquias na Bahia fatura mais de R$ 5 bi, ao ano

A Bahia cresceu 12% em unidades no último ano. O número de operações pulou de 3.539 para 3.954 em comparação com a instalação de novos negócios em 2017 e 2018, respectivamente. Os dados do mercado baiano foram apresentados hoje aos franqueados do estado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) durante o Encontro da Regional Nordeste, que aconteceu em Salvador, no Restaurante Sal e Brasa, em Pituaçu.

Em número de redes, o estado ganhou mais 64 redes e soma atualmente 529 marcas. Em termos de faturamento, o aumento foi de 4,4%, quando pulou de R$ 5,214 para R$ 5,444 bilhões no mesmo período. Segundo o presidente nacional da entidade, André Friedheim, o bom desempenho do estado foi puxado pelo crescimento das franquias com investimentos mais acessíveis.

Saúde, Beleza e Estética ocuparam a primeira posição no ranking com participação de 27,1%. Logo em seguida, veio o setor de alimentação, com 23,7%. “Em momentos como o que a gente acabou de passar, a tendência é que o empreendedor ou franqueado busque negócios um pouco mais acessíveis e saúde e estética não é só aqui na Bahia mais no Brasil inteiro tem crescido bastante. No entanto, alimentação continua sendo ancora, principalmente, para shoppings centers.”.

Ainda de acordo com Friedheim, a tendência é que a área de serviços também ganhe em expansão no estado, principalmente no formado home based (home-office). “A gente está passando por uma fase de profissionalização dos serviços no Brasil. Antigamente você tinha um serviço mais amador, que não dava nota fiscal. Não tinha um seguro. Hoje não, você vai ter garantias para confiar naquele serviço. Isso tende a fazer crescer também a área de serviços aqui na Bahia”, acrescenta.