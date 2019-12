Mercado imobiliário retoma fôlego e vai fechar 2019 com crescimento de 10%

Se fosse no futebol, poderia dizer que o gol veio praticamente nos últimos minutos do segundo tempo. É que foi só no último trimestre do ano que o setor imobiliário na Bahia conseguiu ganhar novo fôlego. Com a redução das taxas de juros e aumento do acesso ao crédito, o segmento vai fechar 2019 com crescimento de 8% a 10% comparado a 2018. Foram 6.909 unidades lançadas, contra 4.790 no ano passado.

A avaliação do setor e as perspectivas para 2020 serão debatidos na 30ª edição da Convenção Anual da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), que acontece de hoje a domingo, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. O evento ocorre junto com o Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI).

Com a crise na economia, houve um momento em que a Bahia chegou a registrar 17 mil unidades imobiliárias em estoque. Hoje, são apenas 6 mil, sendo 1,5 mil delas em Salvador. “Essa é a menor disponibilidade da nossa série histórica. O cenário econômico favorável fomentou o mercado e o imóvel passou a ser atrativo até para investimento”, explica o presidente da Ademi, Cláudio Cunha.

Presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha comemora crescimento do setor

O setor espera começar 2020 embalado pelos bons resultados. Só para o primeiro semestre são estimados 27 lançamentos de imóveis. Segundo Cunha, o Salão Imobiliário foi importante para a conquista dos bons resultados este ano. É que o evento movimentou R$ 37 milhões com a venda de 74 unidades. “Tivemos lançamentos desse último trimestre que foram totalmente comercializados durante o evento. Já o empreendimento Jaguah, em Jaguaribe, que foi lançado no salão vendeu 40% das unidades”, comemora.

Além de Jaguaribe, cresceu o número de lançamentos em bairros como a Barra, a Graça e o Horto. A novidade para o ano que vem é em Stella Maris. Com o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), o bairro passará a contar com empreendimentos verticais. Cunha, no entanto, não informou de até quantos andares. Segundo ele, a definição leva em conta uma série de variáveis.

Além do PDDU, ele destaca que as grandes obras na cidade também vão ajudar a impulsionar o crescimento. “Toda a infraestrutura cria um cenário favorável para as construções imobiliárias e comerciais. As novas avenidas favorecem o crescimento do mercado imobiliário. A nova rodoviária, a ampliação do metrô, tudo isso é vetor de crescimento”, avalia o presidente da Ademi.

Menos juros

Mas, o principal responsável mesmo por esse novo momento é o cenário econômico. “Com menos juros e mais crédito o mercado vai deslanchar. Cada 1% que se reduz nos juros aumenta a capacidade de compra em torno de 10%. Uma pessoa que poderia pegar um financiamento de R$ 100 mil, passa a poder pegar de R$ 110 mil”.

Durante a convenção, eles vão discutir também temas importantes para os negócios, como crédito imobiliário. A reformulação no programa habitacional do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida, prevista para ser anunciada ainda este mês, não fica de fora da pauta.

“É importante ter uma política de habitação de interesse social para urbanizar as cidades, reduzir o déficit habitacional e as ocupações irregulares”, defende. Segundo ele, na Bahia, a renda média de 70% a 80% da população se enquadra dentro da faixa de renda do programa. “No ano passado, representou 82% do nosso mercado”.

A convenção abre espaço também para o debate sobre o comportamento do mercado. É que, para lançar novos produtos, é necessário conhecer o perfil dos possíveis clientes. Por isso, é fundamental observar as mudanças na sociedade e de que forma isso repercute nos imóveis.

“A gente continua tendo o cliente tradicional e os novos perfis”. Como a nova legislação trabalhista permite que se trabalhe em casa, por exemplo, as construtoras passaram a investir em coworking nos empreendimentos. Ao perceber que atualmente se vive mais e se cuida mais do corpo, as academias nos prédios passaram a ser indispensáveis.

O antigo salão de festas também ficou pra trás e, no seu lugar, surgiu o espaço de convivência, que é uma área com ilha gourmet, um sofá bacana, uma boa TV. “O antigo salão de festas hoje é a extensão da sala. Saiu da fase do condomínio clube e no lugar passou a ter estruturas que incentive o relacionamento entre os moradores”.

As construtoras também se deram conta de que hoje a população passou a interagir mais com a cidade. O movimento de ocupar o centro da cidade, por exemplo, é visto com bons olhos pela Ademi. “O que leva vida para o bairro é a moradia. Aquela região hoje só tem comércio, não tem residência. Como é uma área tombada, um patrimônio histórico, tem que atender às exigências do Iphan, mais isso já é algo que ocorre no mundo inteiro”, pontua, ressaltando que os empreendimentos têm que dialogar com a cidade. “ O mercado se adequa onde há demanda. Tem público pra tudo e empreendimento para todo tipo de público”.

Confira a programação da Convenção da Ademi

Quinta-feira (5)

18h45 Palestra de abertura: Sonhar não paga imposto, com Matheus Boa Sorte

19h Abertura oficial do 4º FLIMI

Sexta-feira (6)

9 às 12h - Painel Mercado imobiliário, perspectivas

- Panorama da Economia Brasileira 2018 a 2022 , com Luiz Carlos Mendonça de Barros, engenheiro e economista, presidente do Conselho da Foton Brasil e colunista do Valor Econômico. Foi presidente do BNDES e ministro das Comunicações.

- Mercado e Fundos imobiliários na nova conjuntura do Brasil com Marcelo Hannud, Especialista Imobiliário da XP Asset. Responsável pela originação de oportunidades de investimento para os fundos imobiliários.

- Transações imobiliárias em Blockchain com Hugo Pierre, Especialista em Blockchain, com Formação Executiva em Big Data & Data Science pela FGV. Fundador da Growth Tech - uma startup com o propósito de desenvolver soluções em blockchain para negócios.

- Perspectiva do Crédito Imobiliário para 2020 com Filipe Pontual, economista pela PUC (RJ), Diretor Executivo da Abecip.

- Perspectivas para o setor imobiliário com Matheus Neves Sinibaldi, diretor executivo de Habitação da Caixa

· Moderador: Nilson Sarti, Conselheiro da Ademi-BA

Sábado (7)

9 às 12h - Painel: Business Transformation - Transformação dos Negócios - Business 4.0 - Real Estate Insights

Movimento as 8 etapas da Disrupção, do Caos à Inércia com Luiz Candreva, Head de Inovação da Ayoo, Digital Innovation Advisor de grandes corporações dos segmentos automotivo, de serviços e bens de consumo.

O poder da TV no mundo conectado com Paula Carvalho, profissional de Pesquisa e Mídia, especialista em Comportamento do Consumidor. Atualmente responsável pelo gerenciamento de conta-chave de Media Owner.

Os Segredos do Novo Mercado Imobiliário com Marcus Araujo, presidente da Datastore, co-fundador da Stratesing. É especialista em demanda e comportamento do consumidor no mercado imobiliário

Moderador: Maurício Magalhães, diretor da Mundo Real