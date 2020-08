Mercado Livre inaugura centro de distribuição em Lauro de Freitas; veja o que muda

Já está em atividade o primeiro Centro de Distribuição do Mercado Livre instalado na Bahia. A estrutura funciona em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e funcionará no modelo Fullfilment.

Neste tipo de modelo, o Mercado Livre se torna responsável por todo o processo logístico do processo de compra, desde o estoque de produtos, ao pós-venda. Com isso, a empresa deixa de depender de terceiros para realizar as entregas e pretende fazer com que as encomendas cheguem aos clientes com maior velocidade. Quem for de Salvador ou RMS, por exemplo, deve receber os produtos no mesmo dia ou, no máximo, após 24h.

Além disso, esse novo modelo promete entregas mais rápidas para toda a região Nordeste, que também passará a ser contemplada com frete grátis em alguns produtos. Essa é uma reclamação antiga dos consumidores, já que o benefício normalmente era concedido apenas para quem mora nas regiões Sudeste e Sul.

Mais empregos

A instalação do novo Centro de Distribuição terá também impacto na economia da RMS - não apenas em Lauro de Freitas, mas também em Camaçari e Simões Filho. Isso porque o Mercado Livre gerou pelo menos 500 empregos com sua chegada à Bahia.

O investimento no novo equipamento, que tem 56 mil metros quadrados, foi de aproximadamente R$ 90 milhões. A empresa contou com apoio institucional do Governo da Bahia, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e da Fazenda.