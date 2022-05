Mercado Livre vai contratar 4 mil novos profissionais em 2022

O Mercado Livre planeja contratar cerca de 4 mil novos trabalhadores para suas equipes, incluindo aí o Mercado Pago, neste ano de 2022. Isso deve levar o quadro de colaboradores no país a 16 mil pessoas, um crescimento de 31% na comparação com o ano passado. As áreas de tecnologia, finctech e logística devem ficar com a maior parte das vagas, que incluem várias posições e cidades. A empresa tem um centro de distribuição na Região Metropolitana de Salvador.

A empresa confirmou recentemente investimento de R$ 17 bilhões no Brasil, para várias frentes do negócio. “Nossos usuários estão no centro de tudo o que fazemos e temos impactado positivamente cada vez mais os mercados com geração de oportunidades e renda para milhares de famílias, de empreendedores a colaboradores", diz Patrícia Monteiro de Araújo, diretora de People do Mercado Livre no Brasil.

O Mercado Livre adotou um modelo de trabalho flexível, misturando o remoto e o presencial, para os colaboradores das áreas administrativas. As equipes operacionais continuam de maneira plenamente presencial nos centros logíticos, que continuam a seguir protocolos de saúde, diz a empresa.