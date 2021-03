Mercados municipais alteram horário de funcionamento; confira

O horário de funcionamento dos mercados municipais foi alterado por conta da Semana Santa, que este ano será de 28 de março a 3 de abril. As mudanças adotadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) já estão em vigor e tem como objetivo evitar aglomerações e o risco de transmissão do novo coronavírus. A pasta elaborou protocolos de prevenção que serão adotados por esses espaços.

Algumas exigências já são esperadas: aferição da temperatura de clientes e funcionários, o uso de máscaras e de álcool em gel. Na semana do feriado religioso, será colocado um delimitador de pessoas na entrada do Mercado Popular de Água de Meninos, com entradas e saídas diferenciadas, e só será permitida a entrada de 50 pessoas por vez.

A Semop informou que existe uma preocupação com o aumento do fluxo de pessoas nas feiras e mercados na semana que vem, por isso, a população precisa evitar aglomerações e, se possível, antecipar suas compras. Servidores da pasta vão atuar no ordenamento das filas.

Funcionamento

Mercado Popular de Água de Meninos funciona das 5h às 14h, de segunda a sábado, e das 5h às 12h, do domingo.

Mercados do Jardim Cruzeiro, São Cristóvão e Dois de Julho, assim como o Nacs Periperi, abrem de segunda a sábado, das 10h às 15h, e no domingo, das 10h às 13h.

No mercado de Itapuã, o horário de funcionamento vai das 10h às 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 13h no domingo. O Nacs Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, também está aberto no mesmo horário.

Produtos

Para a Páscoa, os produtos mais vendidos costumam ser justamente os frutos do mar, já que, durante a Quaresma, as pessoas evitam carnes vermelhas.

A Semop fez uma pesquisa de preços. Em Água de Meninos, o mais popular é a corvina, que costuma sair em média por R$ 17 o quilo. O camarão pode ser encontrado a partir de R$ 25 o quilo e, se for o filé, pode chegar a R$ 50/kg. Além destes dois produtos, a sardinha, o vermelho, badejo e a pescada amarela também têm boa procura.

Higienização

Para barrar o avanço e a contaminação da Covid-19, a Prefeitura, através da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), intensificou as ações de desinfecção nas feiras e mercados municipais da cidade. Desde o início da pandemia, há quase um ano, já foram realizadas 1.079 ações de higienização nesses equipamentos. Deste total, 534 foram nas feiras e 545 nos mercados municipais.