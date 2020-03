Mercedes começa a comercializar a nova geração do GLE com sete lugares

O luxuoso SUV da Mercedes chega ao país na linha 2020

(Foto: Divulgação)

A Mercedes-Benz começou a comercializar no Brasil a nova geração do GLE com uma boa novidade para quem quer levar mais pessoas a bordo. A partir deste mês o SUV de luxo conta com a opção de sete lugares e o modelo se destaca por ser o primeiro no mercado brasileiro a oferecer ajuste elétrico para os bancos da segunda fileira. Outra novidade é a versão AMG, que inaugura a motorização 53 entre os SUVs da marca e oferece 435 cv de potência. A outra opção é um propulsor a diesel que entrega 330 cv. A tecnologia a bordo é também se destaca. O sistema de navegação, por exemplo, pode ser acessado de forma mais realística. Uma câmera localizada na região frontal do GLE interpreta as direções indicadas no mapa e orienta o condutor a partir da imagem real das ruas projetadas na tela do interior do veículo. Já o acendimento das luzes internas pode ser feito a partir do reconhecimento de gestos em determinadas direções, sendo capaz de diferenciar condutor e passageiro. O GLE 400 d é oferecido por R$ 465.900 e o AMG 53 4Matic+ custa R$ 544.900.

TCHAU, BRASIL

Lançado em 2011 e atualizado no final de 2015, o Chevrolet Cobalt deixou de ser produzido. O modelo era uma opção entre

o Prisma e o Cruze, mas com a chegada da nova geração do sedã, que passou a se chamar Onix Plus, o veículo perdeu sentido. O novo veículo é maior que o antecessor e muito bem equipado, por isso estava sufocando o Cobalt.

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

TCHAU, EUA

Outro Chevrolet que se despediu da linha de produção foi o Impala, sedã que deu origem ao Opala no Brasil. A produção chega ao fim com uma história de 62 anos e dez gerações de um dos modelos mais icônicos da marca. O fim do Impala é parte do corte de custos da GM, que também encerrou a montagem de outros carros nos Estados Unidos como os Chevrolet Cruze, Volt e os Cadillac CT6 e XTS.

(Foto: Divulgação)

BOAS MÉDIAS

As vendas financiadas em fevereiro somaram 455 mil unidades, entre novas e usadas, incluindo automóveis, comerciais leves, motos e pesados. Esse número representa uma queda de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Mas considerando a média diária de financiamentos por dia útil, o mês passado registrou uma alta de 4,1%, com 25.275 financiamentos por dia, contra uma média diária de 23.448 veículos vendidos a crédito em fevereiro de 2019.

MAIS CONECTADO

O Toyota RAV4, que é o SUV mais vendido do mundo, começou a ser oferecido no Brasil com uma atualizada central multimídia. O equipamento de infoentretenimento agora é compatível com smartphones que atuam com os sistemas operacionais do Google e Apple, o Android Auto e o CarPlay. O modelo é vendido em duas versões no país S Connect Hybrid (R$ 193.990) e SX Connect Hybrid (R$ 213.990). Desde o lançamento, os preços das versões subiram R$ 28 mil e R$ 34 mil, respectivamente.

(Foto: Divulgação)

EFEITOS DO VÍRUS

Quatro dos cinco lançamentos automotivos previstos para os próximos dias foram suspensos por conta dos riscos do coronavírus. Entre os eventos adiados estão a apresentação da Ford Ranger Storm, do Iveco Daily e uma experiência com modelos híbridos da Volvo, como a nova configuração do XC40. Um outro lançamento, que seria realizado em Buenos Aires, tem informações sobre o produto embargadas. Até o momento a Chevrolet mantém a programação da nova geração do Tracker.

F1 SOB DEMANDA

A Netflix já disponibilizou a segunda temporada de Drive to Survive, batizada no Brasil como Dirigir para Viver. A série, que tem 10 episódios, conta os bastidores da última temporada da Fórmula 1. O início do campeonato desse ano da F1 foi adiado por causa do coronavírus.