O homem que havia desaparecido nas águas do Dique do Tororó neste domingo (13) foi encontrado morto por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O corpo foi retirado da água no final da manhã.

Os pertences do homem, que ainda não foi identificado, estavam em um deque do Dique. Curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros, que chegaram a usar uma embarcação para auxiliar nas buscas.