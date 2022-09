Mergulhão promete acabar com congestionamentos na Av. Tancredo Neves

Toda vez que aceita uma corrida para a Avenida Tancredo Neves, em Salvador, o motorista por aplicativo Wesley Lima, 35 anos, lamenta. É que o congestionamento na região faz o trabalhador perder tempo e dinheiro, por isso, mesmo recebendo chamados ele evita essa área da cidade. Nesta quinta-feira (29), a prefeitura inaugurou um novo complexo viário na região e prometeu que os engarrafamentos estão com os dias contados.

“Espero que resolva de fato esse problema. O número de carros cresceu muito em Salvador, principalmente com pessoas rodando aplicativo por conta dessa crise econômica, então, as vias estão lotadas de carros. Eu evitava essa região, porque além do fluxo de carros ainda tinha as obras. Vamos ver se resolve”, afirmou.

A estimativa do município é de que cerca de 300 mil veículos trafegam pela região todos os dias. O complexo viário é subterrâneo e fica no cruzamento entre as Avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a nova estrutura vai reduzir tempo de deslocamento e eliminar retenções históricas nessa região da cidade, e destacou a importância da obra.

“Este mergulhão ou trincheira é uma obra complementar do complexo BRT. Quem precisa passar por aqui diariamente, para trabalhar ou estudar, precisava conviver com muito engarrafamento, pois aqui havia uma confluência que interferia no itinerário dos veículos, o que gerava enormes retenções. Hoje esses problemas estão definitivamente resolvidos", afirmou.

O investimento foi de R$ 42,9 milhões e a intervenção faz parte do pacote de obras da Nova Tancredo Neves. Durante a execução foi necessário rebaixar fiações e rever o trajeto de tubulações. Segundo a prefeitura, essas medidas associadas a pandemia e ao mau tempo atrasaram a conclusão.

Homenagem

O complexo viário foi batizado de Tatti Moreno (1944-2022), em homenagem ao artista plástico autor de obras como os orixás do Dique do Tororó; as estátuas de Jorge Amado e Zélia Gattai, no bairro do Rio Vermelho; e do monumento à Mãe Stella de Oxóssi, na avenida que leva da ialorixá, em Stella Maris, entre outras peças. O filho do artista, André Moreno, participou do evento.

"Temos grande orgulho em receber essa homenagem em nome do meu pai. Muitas pessoas conheciam a obra dele, mas muitos não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa Tatti Moreno, que tinha um coração gigantesco e de uma sensibilidade enorme, além de uma força que emanava amor para as pessoas e pelo trabalho”, afirmou.

Algumas pessoas aproveitaram o evento para caminhar pelo mergulhão e explorar as três saídas. O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, responsável pelo projeto, informou que o impacto também será sentido pelos usuários do transporte público e que a obra foi produto de um estudo elaborado por uma empresa contratada pelo Município.

“Havia uma grande concentração de veículos nessa região que acabava trazendo retenções e a repercussão disso era muito grande. Foi feito um estudo há alguns anos, contratamos uma empresa de consultoria para fazer uma análise mais profunda dessa região e essa foi a melhor solução encontrada para a mobilidade”, disse.

Foram feitos também o recapeamento de vias, sistema de drenagem, ciclovia, iluminação em LED e paisagismo. Os serviços foram executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). O prefeito aproveitou para anunciar a construção do pontilhão da Rua Marcos Freire e do viaduto direcional em frente ao Shopping da Bahia no sentido Acesso Norte, obras que estão em fase de licitação.

Veja como fica o trânsito:

Com a obra, o trânsito na região passa a funcionar da seguinte maneira: quem entra pela marginal da Avenida Tancredo Neves, no mergulhão, acessa ou o Loteamento Aquarius/Hospital da Bahia, na Pituba, ou a Magalhães Neto, sentido orla. Já quem vem da Magalhães Neto acessa pela parte de cima da nova via o Costa Azul e o Hospital Sarah e, pelo mergulhão, as avenidas Tancredo Neves, Paralela, ou a marginal da Tancredo Neves na Rua Alceu de Amoroso Lima, que dá acesso ao Shopping Salvador.