Mesa, pia e até carro: a moda agora é consertar tudo com miojo; veja vídeos

Se você achava que o miojo pode te ajudar apenas na hora que a fome e a preguiça batem ao mesmo tempo, é melhor rever seus conceitos. O macarrão instantâneo de valor nutricional questionável pode ser sua solução também na hora de consertar objetos quebrados. Pelo menos é o que mostram vídeos que viralizaram nesta semana na internet.

De acordo com o site Daily Mail, o gênio revolucionário que apresentou a solução engenhosa para o mundo chama-se Xiubandrng, 31 anos, que mora na cidade de Qingdao, na China.

Ele compartilhou um vídeo no qual usa o criativo "material de construção" para consertar uma pia, que aparentemente é feita de cerâmica. Talvez esta seja a verdadeira função do curso Engenharia de Alimentos. Veja alguns tutoriais de uso no vídeo abaixo:

A técnica usada pelo nosso engenheiro é relativamente simples. Primeiro ele quebra o miojo e preenche o local danificado com o macarrão. Entre as aplicações do “material de construção” ele coloca uma super cola, para fixar bem. Depois ele tempera (não se sabe bem o motivo disso, mas não vamos questionar este gênio), lixa para corrigir as imperfeições, pinta o local e pronto: temos um objeto novinho e folha.

Mas o nosso chinês não se deu por satisfeito com seu exímio trabalho na hora de restaurar a pia. Ambicioso, ele resolveu experimentar a viabilidade de sua técnica em objetos mais complexos, como canecas, mesas e, pasmem, até um carro. O resultado, assim como na experiência com a pia, foi magnífico.

agr eu tô me segurando pra n quebrar a pia do banheiro e consertar com miojo pic.twitter.com/A14E99TubO — BRAGA, Ianny. (@ianny_braga) 19 de maio de 2019

Apesar da praticidade e aparente perfeição no resultado obtido, ainda não se sabe a real eficácia do método. Além de não ficar pronto em três minutos, outro questionamento ao método diz respeito a durabilidade. Afinal de contas, não precisa ser nenhum chef de cozinha para saber que, em contato com a água, o miojo perde a dureza, podendo colocar em risco todo o trabalho feito na restauração.