Mesão da apuração: acompanhe ao vivo a contagem de votos no CORREIO

Quem governará a Bahia? Quem presidirá o Brasil? O momento da apuração das urnas, neste domingo (30) está sendo esperado por todo mundo. E, você, pode acompanhar essa apuração junto com o CORREIO que realiza pela segunda eleição consecutiva o Mesão da apuração.

Ao vivo, os jornalistas Jorge Gauthier, Donaldson Gomes, Isis Cedraz, Christina Mariani, Vinícius Hafush e Eduardo Bastos, comandam o programa que mostrará imediatamente toda a apuração de resultados na Bahia (para governador) e no Brasil (para presidência e demais estados que estão com 2ª turno).

O programa, que também receberá cientistas políticos, fica no ar até o final da apuração e consolidação dos resultados na Bahia e no Brasil. Assista ao vivo, e de forma gratuita, pelo Instagram, Youtube e Facebook (@correio24horas).

No primeiro turno, dia 2 de outubro, o Mesão ficou 6h33 no ar nas redes sociais do jornal durante todo o processo da apuração dos votos para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa da Bahia.