Mesário desmaia e é socorrido pela Polícia Militar em Pernambuco

Um mesário passou mal e desmaiou durante a Eleição de 2020 na manhã deste domingo (15), na Escola Estadual Alto dos Guararapes, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife (RMR), em Pernambuco.

Segundo informações do Jornal do Commercio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste, o mesário sentiu desconforto com grande movimentação de eleitores e forte calor no local. A Eleição de 2020 é realizada em horário especial, das 7h às 17h, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Para votar, os eleitores precisam estar de máscara, levar sua própria caneta e apresentar documento oficial com foto para ajudar na identificação. No entanto, quem estiver com sintomas gripais ou com diagnóstico positivo de covid-19 é recomendado ficar em casa, em isolamento. A recomendação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) é evitar contato com outras pessoas e justificar a ausência nos próximos 60 dias.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

Convide um amigo para fazer parte dos nossos grupos e ficar informado sobre as eleições 2020. Neste domingo (15) a cobertura do jornal acontece em todas as plataformas digitais com informações checadas: do voto até o final das apurações. Para entrar nos grupos, clique aqui!