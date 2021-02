Mesmo com adiamento da festa, bancos não vão funcionar no Carnaval

Apesar de muitos municípios brasileiros cancelarem o ponto facultativo do Carnaval 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) afirmou, nesta sexta-feira (5), que o feriado está mantido nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, portanto não haverá atendimento ao público nas agências bancárias nestas datas.

Já no dia 17 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, haverá expediente, a partir das 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nos locais em que os bancos fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento, de acordo com a Febraban.

Pagamento de contas

Pessoas que tiverem contas de consumo, como de água, energia, telefone e outras, e carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão fazer o pagamento na quarta-feira (17) sem que haja um acréscimo no valor. É comum que os tributos já venham com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas caso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febraban é que o pagamento seja antecipado ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).