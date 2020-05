Mesmo com barreiras população tenta usar orla da Pituba

O trecho do calçadão da orla de Salvador que fica entre a Arena Aquática, na Pituba, e o novo Centro de Convenções, na Boca do Rio, está interditado desde a quarta-feira (13). O motivo é evitar a aglomeração do início da manhã e do final da tarde, quando o local é usado para corridas, caminhadas e outras atividades físicas, mas nem todos os moradores estão respeitando as medidas.

O CORREIO esteve na região na tarde desta sexta-feira (15) e flagrou gente fazendo caminhada e andando de bicicleta no calçadão. As barreiras foram construídas com madeira e se estende da mureta até a beira do meio-fio. Faixas de isolamento preta e amarela chamam a atenção. Placas também foram anexadas à estrutura avisando que o trecho está interditado, mas nada disso foi suficiente.

Pessoas caminham e andam de bicicleta no calçadão (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

A colocação das estruturas foi feita pelos servidores da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) e a Guarda Municipal de Salvador (GMS) está fiscalizando e orientando a população, mas nem todos estão respeitando as regras, e se apertando aqui e ali acabam furando o bloqueio.

A Pituba e a Boca do Rio estão em isolamento setorizado desde o início dessa semana. Os bairros apresentaram nível elevado de transmissão do novo coronavírus e, por isso, a prefeitura adotou medidas mais rígidas de isolamento. A Pituba ainda é o bairro com o maior número de pacientes com a covid-19 em Salvador e apenas serviços essenciais estão sendo permitidos.

O bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, e o Centro da cidade também estão em isolamento setorizado. O prefeito ACM Neto vai anunciar mudanças nas regras de restrição na segunda-feira (18), e disse que nesse fim de semana vai estudar a situação de cada região da capital. Ele ponderou que pode retirar ou acrescentar mais bairros à lista de isolamentos setorizados dependendo do resultado da análise, e adiantou que está levando em consideração o comportamento do coronavírus e da população.