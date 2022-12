Mesmo com derrota para Camarões, torcida brasileira festeja no Pelourinho ao som do Olodum

O Olodum, sob o comando dos cantores Lazinho e Lucas Di Fiori, voltou a agitar o público no Pelourinho nesta sexta-feira (2), animando a torcida que foi acompanhar o jogo entre Brasil e Camarões, que aconteceu a partir das 16h (horário de Brasília). A partida marcou o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. O resultado positivo para a Seleção de Camarões, no entanto, não agradou quem estava no local pronto para comemorar mais uma vitória brasileira.

A programação no palco montado em frente à Fundação Casa de Jorge Amado começou às 15h e seguiu por mais uma hora após o duelo. A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas se reuniram no local para torcer pela Seleção canarinho e curtir o som do Olodum. Segundo o cantor Di Fiori, o Olodum é o ritmo da Copa e o amuleto do Brasil.

"É muito bom tocar em casa, aqui é nosso palco principal, nosso berço. O Olodum é o ritmo da Copa e o amuleto da Seleção Brasileira, isso desde a década de 90. Acompanhamos a Seleção desde o começo e temos uma ligação mágica, então é só felicidade e esperar pelo Hexa", destacou o artista.

A repositora Ângela Maria Santos, de 53 anos, assistiu uma partida da Copa no Pelourinho e decidiu voltar ao local para comemorar da mesma forma. "Eu assisti o primeiro jogo aqui, foi ótima, uma vibração maravilhosa. O show do Olodum está maravilhoso, mas Neymar está fazendo falta no campo. Estou tensa, mas vai sair um gol em nome de Jesus", disse a mulher no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo.

Para a tristeza dos torcedores, o gol que saiu foi para a Seleção de Camarões, que foi feito nos 9 minutos de acréscimo do segundo tempo da partida. Danette Ferreira, de 41 anos, não conseguiu esconder sua decepção. "Olha que desgraça que aconteceu aqui agora, Camarões fez gol, gente, é a pior derrota na vida do ser humano", desabafou.

"A Seleção estava jogando com o time de reserva, a galera não é muito entrosada, então eu já esperava. Camarões, por outro lado, estava jogando com o time titular. Faltou um pouquinho mais do Brasil, mas estamos classificados", pontuou o representante comercial Cassiano Vivian, 43.

Já classificada, o Brasil poupou seus titulares e foi escalada nesta sexta-feira com um time de reservas. Agora, a Seleção se prepara para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. A partida será na segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. Se avançar, a equipe do técnico Tite terá pela frente o vencedor entre Croácia e Japão

Veja imagens da torcida no Pelourinho:

(Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO)