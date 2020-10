Mesmo fechada, praia de Amaralina registra aglomeração na tarde de domingo (11)

Os 32ºC de sensação térmica registrados em Salvador nesse domingo (11) fizeram com que banhistas escolhessem se refrescar na praia, mesmo sendo uma prática ainda proibida por decreto municipal. A aglomeração da vez foi registrada em Amaralina pelo leitor Drico Andrade, 37 anos. Ele mora na região e saiu de casa para caminhar na orla quando se deparou com a cena que ele fez questão de registrar e enviar para o CORREIO.

“As imagens são de agora de tarde. Na manhã, já tinha saído para andar na orla e a Guarda Municipal estava presente, fiscalizando. Algumas pessoas quiseram entrar, mas eles não deixaram. Mas agora não tem ninguém para fiscalizar e aí me deparei com esse monte de gente”, disse o rapaz, que decidiu não finalizar o percurso desejado, por preocupação com a contaminação.

“A gente fica inseguro por causa do coronavírus. Tenho uma mãe de idade, 65 anos, e me preocupo com a saúde dela. Tenho cumprido o isolamento, saindo só para trabalho. Amanhã, se tiver mais vazio, volto para caminhar novamente”, completou. Nas fotos e vídeo enviados pelo leitor, é possível ver pessoas sem máscara sentadas, brincando na faixa de areia ou se banhando na água do mar

Desde quando foi reaberta, no dia 18 de setembro, a praia de Amarallina chegou a ficar fechada durante uma semana, pois no local os banhistas não respeitarem as medidas de segurança determinadas: evitar aglomerações, usar máscara sempre que estivesse fora d'água, não consumir bebidas nem alimentos na praia e não frequentar aos sábados e domingos.

A reabertura da praia aconteceu na última quarta-feira (7) e, logo no seu primeiro final de semana, voltou a ser palco do descumprimento das regras estabelecidas.

Relembre

Um decreto de 20 de março determinou o fechamento de todas as praias de Salvador por conta da pandemia. Quase seis meses depois, no dia 18 de setembro, o prefeito anunciou a reabertura desses espaços a partir do dia 21, uma segunda-feira, mas com algumas ressalvas. As praias do Porto da Barra, Buracão e Paciência permanecem fechadas porque têm uma faixa de areia muito estreita o que provoca aglomerações. A de Piatã está temporariamente interditada, por ter registrado desrespeito às medidas de segurança.

Já São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã podem funcionar apenas de terça à sexta-feira. A prefeitura excluiu a segunda-feira desses cinco espaços porque esse dia tem movimento grande de banhistas nesses locais. As demais praias podem funcionar de segunda à sexta-feira, e não há limite de horário em nenhum dos casos.

Todas as praias de Salvador estão proibidas de receberem público aos fins de semana. O protocolo determina distanciamento de 1,5 metro entre os banhistas, uso de máscara sempre que estiver fora do mar, proíbe o comércio de alimentos na praia, não permite uso de cooler ou caixa de isopor com comidas e bebidas, nem o uso de cadeiras e sombreiros, e limita as atividades esportivas para apenas duas pessoas.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier