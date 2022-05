Mesmo sem estrear, zagueiro Héctor Urrego vai deixar o Vitória

A estreia do zagueiro colombiano Héctor Urrego pelo Vitória não acontecerá. Sem fazer qualquer partida com a camisa rubro-negra, o jogador irá rescindir com o clube. Ele alegou problemas familiares na Colômbia, e voltará para o país natal.

Aos 29 anos, Urrego foi contratado pelo Vitória em abril, como reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas demorou para ser regularizado, o que só aconteceu na última terça-feira (3), quando teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ao longo deste tempo, o zagueiro vinha treinando na Toca do Leão com os companheiros.

Finalmente à disposição do técnico Fabiano Soares, o colombiano era cotado para ser titular na partida contra a Aparecidense, nesta segunda-feira (9). Urrego, porém, não irá viajar com a delegação rubro-negra para Goiás. Desta forma, o jogador deixa o clube sem ter atuado uma partida sequer pelo Leão.

O Vitória encara a Aparecidense nesta segunda-feira (9), às 20h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela 5ª rodada da Série C. Neste momento, o rubro-negro ocupa a 17ª posição, com 3 pontos.